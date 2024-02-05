【龍年投資】渣打授龍年致富原則 建穩健投資組合

新年伊始，總是回顧和展望的最佳時刻，我們可以思考去年學習到的功課，然後將這些知識應用出來。今年是龍年，是反思的最佳時機。龍寓意富貴吉祥，是中國十二生肖之一。神話中的龍象徵着權力、智慧、力量和幸運。

然而，從投資角度來看，投資者除了等待龍帶來的運氣之外，其實還有很多事情可以做。2023年，我曾經寫道，投資要遵循一些關鍵原則如多元化和控制情緒，這與試圖預測未來同樣重要。









基礎投資配置

此外，投資者把相當大部分財富分配到「基礎」投資組合作長期投資，當中包括多元化股票、債券和其他另類資產，再加上短期的機會型投資，這種策略使他們獲益。我們將前者稱為「基礎」投資組合，因為投資者保持這類投資並定期作出調整，使組合回到目標配置，自動「高賣低買」，經常幫助經驗豐富的投資者長遠跑贏現金回報和通脹。遵循這項核心原則有助投資者保持規律，而非倚賴投機。

去年的情況有力地說明了這種方法的好處。2023 年初，幾乎所有人都對美國的經濟衰退保持警惕，並擔心對全球股市造成影響。這導致人們紛紛湧向安全的現金存款，等待利率和債券收益率見頂及經濟衰退過去。一年過去了，我們仍在等待經濟衰退，而債券收益率見頂的時間比預期晚得多，而債券收益率一旦見頂，便在第四季大幅下跌。

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