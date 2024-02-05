高盛：市場對比亞迪太悲觀

中國新能源車市場競爭白熱化對車企業績的影響浮現，比亞迪（01211）。高盛拆局新能源車板塊後向，料市場銷量回穩而價格競爭加劇，但同時看好龍頭企業以品牌高端化及出口來抵銷大環境逆風，現價反映市場對公司前景太悲觀。

高盛料2024年內地新能源車批發銷量按年增33%至1,170萬輛，分別是出口增44%至240萬輛、國內銷量增22%至930萬輛。該行看好2024年更多強勁的新車型推出、價格競爭加劇、汽車智能化及持續的油車替代，是銷量的利好因素。不過2024年價格戰持續，仍是車企一大隱憂。高盛統計，2024年1月車企共宣布了6次減價，平均幅度約10%。該行引用引用比亞迪管理層評論指，20萬元價格區間的車型在2024年將有最激烈的價格競爭，並估計比亞迪及「蔚小理」現有車型平均減價幅度為3%。

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面對需求放緩和競爭加劇的行業背景，高盛認為今年投資新能源車板塊，應該專注於產生阿爾法（Alpha）收益，即尋求跑贏大市的個股收益。該行認為，有望跑出的股份要具備以下特點︰

擁強大的待發布新車型，支持銷量及營收增長； 成本效率佳，在行業利潤不確定性中保護自身利潤率； 進軍、擴張海外市場的機會； 吸引人的估值。

高盛看到該行給予「買入」評級的比亞迪、理想汽車最具備上述條件，另外專營汽車玻璃的福耀玻璃（03606）也表現突出。由於高盛看好比亞迪及理想汽車，而客戶亦對兩股興趣甚高，故該行在報告中特別再對兩股深入分析︰

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對於比亞迪，高盛看好公司2024年能在持續的價格競爭中，按計劃在2024年實現平均1.17萬元的單車銷售利潤，比2023年增長3%。高盛現時估計2024年比亞迪總銷量增26%至380萬輛，平均售價約減3%。積極地看，高盛認為高端化和出口的順風將抵消國內大眾車型競爭的逆風。

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高端化方面......

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