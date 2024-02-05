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【龍年運程】易學大師馬志堅 測經濟形勢 全年留意2個轉捩點

財金猛人追蹤 08:09 2024/02/05

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年初至今，恒生指數開局表現欠佳，《MoneyTimes》邀請易學大師馬志堅按受獨家專訪，以易學卦象預測龍年股樓運程。究竟甲辰龍能為香港經濟、股市帶來希望嗎？

點擊圖片放大
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龍年八字缺「水」

馬師傅推論甲辰年龍年立春日八字結構為「甲辰 丙寅 戊戌 庚申」，流年八字缺代表錢的「水」。不過，師傅也表示，

可幸「庚申」皆屬「金」，而「金」可生「水」；故顯示本年「金」不弱，但必須培養忍耐，待下半年自有良機可見。

易學大師馬志堅龍生肖運程，請點擊：【下一頁

全年留意2個轉捩點

股市方面，從龍年命局來看，馬師傅建議投資者審時度勢，謹慎行事。想了解更多，請點擊下圖逐月睇：

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......更多月份預測，訂戶請登入。

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撰文 : 林子惠 MoneyTimes

欄名 : 龍年運程

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