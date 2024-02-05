【龍年運程】哪些生肖財運旺 事業旺？易學大師馬志堅同你逐個講
財金猛人追蹤 08:03 2024/02/05
新春將至，迎接甲辰（龍）年，筆者先祝大家心想事成，好運龍總來！
《MoneyTimes》請來易學大師馬志堅受訪，預測龍年12生肖運程，哪些生肖犯太歲？哪個生肖財氣運勢較強？想知自己生肖運程，一齊睇下馬師傅解說。
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甲辰龍年屬狗、兔、龍的朋友，以下要點需注意：
屬狗生肖
馬師傅提醒，屬狗的朋友，年初正月至三月不宜遠行；凡事忍耐，防口舌是非，萬事小心，便可安然，同時理財須謹慎。宜佩戴「玉雞」化解。
屬龍生肖
馬師傅表示，屬龍生肖坐本命年，宜靜不宜動，不利投機與投資，量入為出方為上策。宜佩戴「玉雞」化解。
屬兔生肖
不宜冒險，宜忍讓；下年度財氣較上年度佳。注意健康，保持運動。宜佩戴「玉雞」化解。
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撰文 : 林子惠 MoneyTimes
欄名 : 龍年運程