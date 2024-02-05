黃國英：港股仲有「錢罌價值」 儲錢落4隻股

本地著名基金經理黃國英接受《Money Times》專訪時表示，港股雖然喪失了以小博大的「彩票價值」，但相比起美股仍有穩陣存錢的「錢罌價值」。

「整個market實在太衰，太過容易被人家打一下就立刻瞓低，要買增長股在外面買就算了，因為香港已經逐漸失去了彩票價值，錢罌價值可能反而有些提升，價格相對便宜，基本上你買港股，你就問它是不是一個合資格的錢罌，好過它是不是一個合資格的彩票。」

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他認為若投資者想繼續投資於港股，不妨繼續留意高息率及業務穩定的「中特估」概念。黃國英於2023年10月接受本報訪問時，曾建議投資者自製「退休三寶」，分配比例是5股中海油 （00883） 、1股中移動 （00941） 及1股滙豐 （00005） ，單計2023年全年股價升幅，中海油升50%，中移動升37%，滙豐升41%，三者均大幅跑贏恒指全年13.8%的跌幅。

黃國英說，除了上述三隻股份仍適合投資者保存價值之外，現時還可以在組合中加入中石油 （00857） ，主要亦是因為派息高，以及業務穩陣。

「中特股例如中移動及中海油有個好處就是，在中國最大的錢罌被人打爆了，即是房地產被人打爆了，所以有些人想通了，原來中移動這些是可以當成錢罌用的。」

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雖然上述股份於2023年升幅已經較為明顯，但黃國英認為......

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