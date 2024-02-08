阿里巴巴業績不理想 股價回吐全周升幅 黃國英曾籲不要加注

阿里巴巴 （09988） 公布2024財年（三月結）第三季業績，經營利潤按年下降36%至225.1億元（人民幣‧下同）；淨利潤按年下降77%至107.2億元；經調整淨利潤按年下降4%至479.5億元。阿里巴巴業績表現不理想，令阿里巴巴股價2月8日跌逾6%。本地著名基金經理黃國英較早時接受《Money Times》專訪時特別提到阿里巴巴 （09988） ，直言此股是價值陷阱，指雖然跌至很低位置，但缺乏上升動力，因此建議虧損的投資者不要再加注。

「阿里巴巴升十幾、二十個百分點，好像不是很難，但實質上就很難，愈跌愈有，愈跌愈低是不是？那你何必搞那麼多東西呢，起碼要做第一件事，就是那些受害者不要再加了，阿里巴巴絕對不是一個合資格的錢罌來的。」

黃國英訪問全部內容可見：專訪黃國英：港股炒中特估2.0

阿里巴巴董事會主席蔡崇信在業績電話會議回應菜鳥、盒馬上市計劃，稱不論是盒馬還是菜鳥，現在沒有辦法通過IPO等方式反映相關業務真正的內在價值，當前管理層更聚焦集團內部不同業務的協同效應，使業務價值最大化。分拆憧憬減退也是阿里巴巴股價績後下挫的原因。

往好處看，阿里巴巴董事會加大回購力度，批准股份回購計劃增加250億美元（折合人民幣1,800億元）額度，有效期至2027年3月底，令未來三個財年仍有353億美元股份回購額度，反映對業務和現金流前景的信心，亦有助減少流通股總數，從而提升每股收益及每股現金流。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

對於通常受惠減息因素的增長股，例如科網股等，黃國英看法亦較為保守，他認為減息是一個全球性因素，而港股受困於基本面，反彈力度未必會較外圍多：

「減息是一個全球性因素，其他的『彩票』都會升值，如果要買這些股的話，全世界任何地方都可以買 ，何必在這裡買，明知這個六合彩這麼難中。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

黃國英於去年10月接受本報訪問時曾看好......

......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...