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黃國英：談阿里巴巴 價值陷阱

財金猛人追蹤 22:12 2024/02/06

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本地著名基金經理黃國英接受《Money Times》專訪時特別提到阿里巴巴 （09988） ，直言是價值陷阱，指雖然跌至很低位置，但缺乏上升動力，因此建議虧損的投資者不要再加注。

「阿里巴巴升十幾、二十個百分點，好像不是很難，但實質上就很難，愈跌愈有，愈跌愈低是不是？那你何必搞那麼多東西呢，起碼要做第一件事，就是那些受害者不要再加了，阿里巴巴絕對不是一個合資格的錢罌來的。」

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對於通常受惠減息因素的增長股，例如科網股等，黃國英看法亦較為保守，他認為減息是一個全球性因素，而港股受困於基本面，反彈力度未必會較外圍多：

「減息是一個全球性因素，其他的『彩票』都會升值，如果要買這些股的話，全世界任何地方都可以買 ，何必在這裡買，明知這個六合彩這麼難中。」

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黃國英於去年10月接受本報訪問時曾看好......

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撰文 : 劉雅文 Money Times

欄名 : MT專訪

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