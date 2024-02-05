歐元上升目標1.11

聯儲局及歐央行都表明減息意向，論經濟，歐元區明顯較美國弱，從這角度觀察歐央行在減息問題上應較聯儲局更要迫切。但相信歐央行是明白，其減息必須在聯儲局之後，否則歐元將下跌，屆時歐洲的通脹將難控。當明白此點

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