歐元上升目標1.11 財金專欄 2024/02/05 分享： 分享： 聯儲局及歐央行都表明減息意向，論經濟，歐元區明顯較美國弱，從這角度觀察歐央行在減息問題上應較聯儲局更要迫切。但相信歐央行是明白，其減息必須在聯儲局之後，否則歐元將下跌，屆時歐洲的通脹將難控。當明白此點 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美滙104.5或見頂 今日 01:00 美滙104.5或見頂 英鎊1.285阻力大 今日 01:00 英鎊1.285阻力大 日圓看好目標140 今日 01:00 日圓看好目標140 最新專欄文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 加元1.33至1.35上落 今日 加元1.33至1.35上落 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 外滙 歐洲 美滙指數 美滙