英鎊1.285阻力大

按利率期貨市場估計，英國5月減息機率達九成。惟英倫銀行行長貝利在接受媒體訪問時指，他反對市場對該行減息的看法。由於英通脹高企4%，過去市場一直認為英國不會這麼早便減息，但貝利言論或會改變市場想法，並對

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