英鎊1.285阻力大 財金專欄 2024/02/05 分享： 分享： 按利率期貨市場估計，英國5月減息機率達九成。惟英倫銀行行長貝利在接受媒體訪問時指，他反對市場對該行減息的看法。由於英通脹高企4%，過去市場一直認為英國不會這麼早便減息，但貝利言論或會改變市場想法，並對 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 歐元上升目標1.11 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美滙104.5或見頂 今日 01:00 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 01:00 歐元上升目標1.11 日圓看好目標140 今日 01:00 日圓看好目標140 最新專欄文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 加元1.33至1.35上落 今日 加元1.33至1.35上落 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 外滙 歐洲 美滙指數 美滙