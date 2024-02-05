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日圓看好目標140

財金專欄 2024/02/05

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聯儲局已示意加息周期見頂，現只等待落實減息，料日圓強勢更能凸顯。聯儲局主席鮑威爾雖降低3月減息機率，但如期間美國公布通脹數字回落，我們也不能排除情況會變。現市場焦點已轉移至日央行何時加息及放棄10年債

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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