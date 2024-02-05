日圓看好目標140 財金專欄 2024/02/05 分享： 分享： 聯儲局已示意加息周期見頂，現只等待落實減息，料日圓強勢更能凸顯。聯儲局主席鮑威爾雖降低3月減息機率，但如期間美國公布通脹數字回落，我們也不能排除情況會變。現市場焦點已轉移至日央行何時加息及放棄10年債 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 美滙104.5或見頂 今日 01:00 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 01:00 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 01:00 英鎊1.285阻力大 最新專欄文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 加元1.33至1.35上落 今日 加元1.33至1.35上落 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 外滙 歐洲 美滙指數 美滙