澳元維持68美仙目標

澳洲2023年12月通脹率從11月4.3%急跌至3.4%。由於澳央行的通脹目標界定在2%至3%範圍，即澳央行過去打擊通脹努力基本上完成。市場開始把澳央行減息預期推前。幸好由於聯儲局亦已示意加息周期見頂

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