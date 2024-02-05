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紐元目標維持63美仙

財金專欄 2024/02/05

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紐央行首席經濟師康韋指，該行離減息日子仍遠，其言論打破市場對提早減息預期。事緣當地最新通脹率跌至4.7%，雖還不到紐央行制定的通脹目標，但卻令市場質疑有否需要維持5.5%高息以打壓通脹。而康韋的言論正

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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