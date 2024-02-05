紐元目標維持63美仙 財金專欄 2024/02/05 分享： 分享： 紐央行首席經濟師康韋指，該行離減息日子仍遠，其言論打破市場對提早減息預期。事緣當地最新通脹率跌至4.7%，雖還不到紐央行制定的通脹目標，但卻令市場質疑有否需要維持5.5%高息以打壓通脹。而康韋的言論正 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 你可能感興趣 美滙104.5或見頂 今日 01:00 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 01:00 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 01:00 英鎊1.285阻力大 最新專欄文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 加元1.33至1.35上落 今日 加元1.33至1.35上落 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 外滙 歐洲 美滙指數 美滙