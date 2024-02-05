加元1.33至1.35上落

加拿大財長警告，隨政府在疫情期間給予小商戶援助資金於上月結束，短期內或將有數千間小商戶將要倒閉。由於小商戶佔全國總招聘人數約三分之二，情況不能忽視。現市場關注上述情況會否把加央行減息日期，由現市場估計

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