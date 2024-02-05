加元1.33至1.35上落 財金專欄 2024/02/05 分享： 分享： 加拿大財長警告，隨政府在疫情期間給予小商戶援助資金於上月結束，短期內或將有數千間小商戶將要倒閉。由於小商戶佔全國總招聘人數約三分之二，情況不能忽視。現市場關注上述情況會否把加央行減息日期，由現市場估計 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 你可能感興趣 美滙104.5或見頂 今日 01:00 美滙104.5或見頂 歐元上升目標1.11 今日 01:00 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 01:00 英鎊1.285阻力大 最新專欄文章 美滙104.5或見頂 今日 美滙104.5或見頂 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 外滙 歐洲 美滙指數 美滙