美滙104.5或見頂

聯儲局已示意加息周期見頂，隨未來美息逐步回落，料對美元不利。

聯儲局2月1日議息會給予市場的最重要信息，是美國加息周期見頂。當然，作為聯儲局是不會確切說出加息周期見頂，但其意思已是相當明顯。在其聲明中，

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