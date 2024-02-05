美滙104.5或見頂 財金專欄 2024/02/05 分享： 分享： 聯儲局已示意加息周期見頂，隨未來美息逐步回落，料對美元不利。 聯儲局2月1日議息會給予市場的最重要信息，是美國加息周期見頂。當然，作為聯儲局是不會確切說出加息周期見頂，但其意思已是相當明顯。在其聲明中， ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元上升目標1.11 今日 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 你可能感興趣 歐元上升目標1.11 今日 01:00 歐元上升目標1.11 英鎊1.285阻力大 今日 01:00 英鎊1.285阻力大 日圓看好目標140 今日 01:00 日圓看好目標140 最新專欄文章 加元1.33至1.35上落 今日 加元1.33至1.35上落 紐元目標維持63美仙 今日 紐元目標維持63美仙 澳元維持68美仙目標 今日 澳元維持68美仙目標 日圓看好目標140 今日 日圓看好目標140 英鎊1.285阻力大 今日 英鎊1.285阻力大 經濟 美國 美元 指數 通脹 英國 外滙 歐洲 美滙指數 美滙