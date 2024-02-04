美就業狀況難捉路 減息時機難估 國際 22:47 2024/02/04 分享： 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會上，直接指「今年某個時候開始減息可能合適，但認為委員會不太可能在3月的會議，達到開始減息的信心水平」，粉碎3月減息預期，令上周五公布的1月就業報告更受關注。綜觀新聞報道，普遍聚焦高達35.3萬的非農新增職位數字，遠高於預期的18.5萬，令減息預期進一步冷卻。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 相關文章 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 2024/01/30 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/04 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/04 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 你可能感興趣 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 16:43 2024/01/30 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 美就業狀況難捉路 減息時機難估 22:47 2024/02/04 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 15:07 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 經濟數據表現 貨幣政策 經濟 減息 人口普查 美國 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息