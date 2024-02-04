美就業狀況難捉路 減息時機難估

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會上，直接指「今年某個時候開始減息可能合適，但認為委員會不太可能在3月的會議，達到開始減息的信心水平」，粉碎3月減息預期，令上周五公布的1月就業報告更受關注。綜觀新聞報道，普遍聚焦高達35.3萬的非農新增職位數字，遠高於預期的18.5萬，令減息預期進一步冷卻。

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