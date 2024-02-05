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國企指數波動率穩定 反映離岸投資中國機遇

研究報告 10:53 2024/02/05

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自2018年至2019年進行改革以來，恒生中國企業指數的行業分布納入更多的「新經濟」成分股，行業代表性持續提升。國指未來12個月預測市盈率為7.2倍，即低於長期平均值1個標準差，波動性目前穩定在長期平均水平，而資產管理總額於2023年則同比温和增長1.7%。

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從基本面而言，根據彭博數據顯示，預計國指2024年盈利按年將增長14%，2024年淨資產收益率將改善至11%。對於尋求在中國投資的投資者來說，國指是一項追蹤在香港上市中國內地企業表現的主要指標。

自2018年至2019年進行改革之後，國指納入更多「新經濟」成分股，行業代表性持續提升。截至2023年底（對比2019年），資訊科技業的行業比重增至38%，增加27個百分點，而金融業比重則跌至24%，下跌22個百分點（圖一），指數目前超過一半的權重為民營企業（圖二）......更多內容，訂戶請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 恒指專題

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