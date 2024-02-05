復星財富李曉翀：高息股尋寶 鐵塔估值有望重估

近期，筆者留意到港股中資高息股出現交易擁擠，有別於其他高息板塊，相信是近期內地當局把市值管理納入央企負責人業績考核，有見及此筆者關注中國鐵塔 （00788） 估值重估機會。

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催化劑方面，上述已經非常明確，而中國鐵塔方面則是現時正處於折舊拐點，加上之後資本開支穩中有降，這在業績穩定的情況下，將有利推升股息回報，則有望繼續提升派息比率，這是筆者最留意的方面，派息比率的提升意味着現時股息率仍有望進一步提高。

運營方面，我們不妨看看最近的業績快報，去年10月，中國鐵塔公布，2023年首三季按年多賺14.8%，純利錄得73.5億元（人民幣‧下同），除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長1.4%，至481億元，EBITDA率為68.6%。

整體收入方面則提高2.1%，至701.5億元。運營數據方面，截至9月底，公司塔類站址數為205.4萬個，塔類租戶數為365.1萬戶，較去年底淨增6.8萬戶，塔類站均租戶為1.77戶，去年底則為1.74戶。可見，無論收入及盈利都重回正增長，作為收息股而言，不要求太高的增長，只求穩健，相信亦並非難事，即確定性仍是不俗。

發展史方面，中國鐵塔成立於2014年7月，是在落實網路強國戰略、深化國企改革、促進電訊基礎設施資源分享的背景下，由中國國務院推動成立的國有大型通訊基礎設施服務企業。中國鐵塔實行總分架構，總部設在北京，同時在全國設立了31個省級分公司和各地市級分公司。

中國鐵塔的成立出於行業共用和效率提升，原始資產來源於三大電訊運營商，即中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、聯通 （00762） 。由於電訊運營商需要站址轉載其通訊設備及組建移動通訊網路，所以通訊鐵塔是必備環節。在中國鐵塔公司未成立之前，電訊運營商主要採取自行獲取、建設及維護站址的方式，這種方式所需資本開支和維護成本均較高。出於減輕資本開支及改善成本，實現行業共用，提升效率的目的，國內三大運營商出資成立了中國鐵塔公司，並將原有鐵塔資產進行交接。

若按業務分類的話，目前中國鐵塔營收端，主要分為兩類，一類是一體運營商業務，細化為塔類業務和室分業務，其中，塔類業務是基於站址資源，與電訊運營商開展宏站及微站業務。而室分業務則是向電訊運營商提供室內分散式天綫系統並連接其通訊設備。通過室分業務，可以說明通訊運營商實現樓宇與隧道中室內區域的深度覆蓋。

另一類為兩翼業務，細化為智聯業務和能源業務。至於智聯業務方面，則是主要提供站址資源服務和基於站址的資訊服務，為客戶提供從數據採集、回傳、滙總到分析及應用的端到端服務。最後還有能源業務，主要分為兩條業務主綫，一是能源經營業務（模式為備電、發電、換電等業務）和回收利用業務。

派息比率增長邏輯方面，不難發現，中國鐵塔現金流優異且逐年提升，現金流佔收比超70%，中國鐵塔為重資產公司，但大規模投資期已過，在收入穩定增長推動下，經營現金流和自由現金流還有望持續改善。

另外，折舊方面，中國鐵塔2015年注入的近2,000億元鐵塔資產大部分將於2025年底折舊到期，因此利潤拐點將至，有望2025至2027年迎來爆發，相信這也是近期市場炒上的主要因素。

估值方面，筆者傾向與對比國際同業，因為中港股市匱乏對應標的。筆者選取了美國電塔（美：AMT）、冠城國際（美：CCI）、SBA通信（美：SBAC）、印度鐵塔（Indus Tower）以及印尼的鐵塔公司（TBIG）作比較，若加上中國鐵塔，參考彭博，全球通訊鐵塔基礎設施服務企業2024年的企業價值倍數（EV/EBITDA）平均值約為13.3倍，其中，美國三家獨立鐵塔公司企業價值倍數普遍較高，2024年的企業價值倍數平均值約為19.6倍。印度鐵塔公司Indus Tower和印尼鐵塔公司Tower Bersama相對偏低，這兩間2024年企業價值倍數平均值約為8.8倍。

考慮到北美鐵塔公司對於下游客戶話語權相對較高，定價模式也相對較高，筆者認為參考Indus Tower和Tower Bersama的估值水準更有參考性，參考彭博，中國鐵塔2024年企業價值倍數為3.5倍，位於估值低位。其中Indus Tower和中國鐵塔模式更為類似，Indus Tower 2024年企業價值倍數為5.4倍，考慮到公司未來盈利能力的提升空間及成長性，若參考印度同業的估值水平，可見，重估空間亦相當理想。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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