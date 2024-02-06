【居屋熱度】看綠表居 剩額效應

房委會新一期居屋計劃於今年1月31日開始進行申請者揀樓環節。在是次計劃中，房委會共收到約17萬份申請表，是自政府於2018年修改居屋定價機制後，申請表數目最少的一期。這已預計今期推售反應會較之前的居屋計劃為低。

而最終結果是如何，可以從居屋2023與居屋2022在首天申請者揀樓的反應作比較，便自有分曉。先看看居屋2022首日揀樓情況，從媒體報導中，於2023年11月15日安排首日揀樓，一共有113名家庭前往客戶服務中心揀樓，共111個單位獲選購，包括46個綠表及65個白表單位。

簡單而言，大約有98.2%的出席者在當日選購了單位。而在居屋2023的首日揀樓中，有101位申請者前往客戶服務中心揀樓，共91個單位獲選購，包括35個綠表及56個白表單位，即大約有90%的出席者在當日選購了單位。選樓意欲較上一期減少了8%。

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而在過去的揀樓進度中，隨著較優越地區、樓層、景觀的單位被申請者選購，其後揀樓的意欲會持續下跌，結果是，在上一期的綠表其他家庭申請者中，在該申請者類別已全部獲邀選樓後，有關配額仍然未用畢，按機制把配額調撥至白表其他核心家庭申請者再度選樓。

在今期居屋首天的選樓熱度遠遜去年的情況下，很大機會這個情況會再度發生，亦不排除會有其他類別的綠表申請者配額未能用畢，發展趨勢有待觀察。

今期居屋選樓熱度降溫，有不同的因素使然，如整體樓市價格下滑、按揭貸款利率高企，加上最近亦有多個資助出售房屋項目推出，如房協推出同位於觀塘安達臣道石礦場的朗然資助房屋項目，房委會早前宣布推售下一期綠置居的麗玥苑等，或多或少對於綠表及白表申請者選購今期居屋的意欲造成了影響。

不過即使如此，今期居屋仍然收到17萬份申請表，亦足以說明資助出售房屋對普羅市民來說，仍然具有相當的吸引力的。

編輯：陳煒傑

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