花旗續予滙豐「買入」評級 惟2原因削目標價（持續更新）

美國經濟數據表現持續強勁，加上聯儲局主席鮑威爾在1月底議息會議後言論，大降2024年3月開始減息的機會（點擊圖片放大），甚至要到6月的減息機會率，才見明顯高於維持息率不變的機會率。

延伸閱讀：【議息後部署】景順：2類股及投資級債跑出

不過，中國經濟復甦動力欠穩，利率料續處低水平。在此情況下，傳統收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、中資電訊股等有何影響？瑞銀、高盛、花旗等券商有何最新看法？

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局進行2024年首次議息會議後的分析，詳見：【下一頁】

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2月14日：

【13：30】美國在2月13日公布的1月消費物價指數（CPI），按月計及按年計分別為升0.3%及升3.1%；核心CPI，按月計及按年計分別為升0.4%及升3.9%，全部均高於市場預期，令市場對2024年美國減息預期降温，並影響收息股的吸引力。

有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局進行2024年開始減息月份，以及全年減息幅度預測，分析詳見：【下一頁】

【12：45】屬港人熱門收息股的大藍籌滙豐控股 （00005） ，獲花旗發表最新報告重申其「買入」的投資評級，惟因調低滙豐每股盈利預測及外匯變動因素，而將滙豐目標價由86.9元下調至83.9元。

花旗續表示......

延伸閱讀：龍年樓市必升？3大差異降重演機會（第三版）

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股越秀交通 （01052） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股長江基建 （01038） ，分析詳見：【下一頁】

2月13日：

【18：00】屬熱門收息股的藍籌REIT領展 （00823） ，業務早已衝出香港，並在截至2023年9月底止的2024財年（年度年結日：3月底）中期業務露出復甦的曙光（點擊圖片放大）。此外，領展在年三十（2月9日）下午公布，收購在中國上海的物業─七寶萬科廣場之餘下50%權益。

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在上述領展收購消息公布後，暫有4間券商給予最新目標價及投資評級（點擊圖片放大），當中交銀國際同時上調領展的目標價及投資評級。4間券商給予領展的目標價平均值約48.7元，較領展2月9日收市價38.3元高出約27.2%。

2月9日：

【14：00】屬港人熱門收息股之一的友邦保險 （01299） ，獲摩根大通發表最新研究報告將目標價由87元上調至92元，維持其投資評級「增持」。

摩通表示，友邦在資本充足的基礎上，在增長型、價值型和收息型三方面，都提供具吸引力的風險回報。摩通預計，友邦2024和2025年內含價值將分別增長12%和13%，從而推動企業價值複合增長。

此外，為反映友邦的本地和內地業務增長趨勢強過預期......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股新華文軒 （00811） ，分析詳見：【下一頁】

2月8日：

【20：00】屬港人熱門收息股之一的中國移動 （00941） ，獲星展發表最新報告維持其行業首選股地位，以及「買入」的投資評級，惟目標價由97元下調至93元。

星展表示，中移動為內地最大移動營運商，市佔率約58%，並擁有最大的5G用戶群，在營運商中佔比逾50%，加上具備巨大的網絡基建，幾乎覆蓋內地所有地區，再與中國廣電啟動700Mhz 5G網絡共建共享，提高其部署5G網絡的成本效率。

星展認為，中移動的DICT（通訊、訊息技術、雲端和大數據）業務為主要收入增長動力，貢獻約50%的增量服務收入，料在國家數碼化措施下......

【17：30】興業證券全球首席策略分析師張憶東推薦高股息優質央國企價值股，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：ING：2原因料中國CPI處周期底部（新增圖）

【16：45】內需股為股息率對經濟周期、企業規模效益較敏感的另類收息股，內地券商淅商證券對內地消費市場最新分析，詳見：【下一頁】

【13：30】在現時波動下，業務及每股派息有望穩中有增的熱門收息股中國電信 （00728） ，獲星展發表最新研究報告維持其投資評級為「買入」，並認為其預測股息率達7厘具吸引力，惟將其目標價由6.3元下調至6.1元。

星展表示，佔中電信增量服務收入的70%以上的產業數字化業務，將為其主要收入增長動力，並預計該業務板塊收入在2024年將按年增約18%。不過，星展續指出，由於宏觀經濟疲弱導致企業開支疲軟......

延伸閱讀：施羅德細數22個減息周期 料龍年屬股債好時年（新增圖）

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股中國交通建設 （01800） ，分析詳見：【下一頁】

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更多關於2月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【電能實業與長江基建】【華潤電力】【中國移動】【中國平安及中國人壽】

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