券商浦銀：料美5月減息 全年最多減1.5厘 

一如預期,美息於1月份維持不變,美國聯儲局會議息會議宣布將聯邦基金目標利率維持在5.25厘至5.5厘區間。市場預期儲局於3月份開始減息的機會降。浦銀國際預期,5月才會開始減息,並預期年2024全年減息幅度在100至150個點子之間。

1月美國聯儲局會議不出意外地決定繼續按兵不動,浦銀國際表示重申3月減息為時過早,此次會議基本排除3月減息的做法符合早前的預期但對市場而言偏鷹派,導致美股下跌、美元上漲。由於從之前的主要討論加息可能轉到討論減息,本次會議聲明改動較大。具體地說:

1. 在利率指引上,刪除了加息相關措辭,為減息做鋪墊,但或不在3月聲明表示「在考慮對聯邦基金利率目標範圍的任何調整時美聯儲官員會都將仔細評估未來的資料、不斷變化的經濟前景和風險平衡。在對通脹持續向2%邁進更有信心以前,不適合降低利率目標範圍。」

儲局主席鮑威爾在之後的新聞發布會上也明確表示從理論上講,美國正處於熬過新冠疫情經濟的階段。至少從上周三的會議情況看,目前聯儲局尚未達到3月就啟動減息的信心水平」。不過他同時表示最終是否減息將取決於經濟形勢的演變並未100%排除3月減息可能。然而認為只有在經濟和通脹急速下滑的情況下,減息才有可能提前到3月。

2. 在經濟評估上仍較為正面形容經濟活動「正在以穩健的步伐在擴張」(has been expanding at a solid pace),而12月會議表示為「相比三季度的強勁步伐已放緩」(has slowed from its strong pace in the third quarter )

