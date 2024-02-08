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ING：2原因料中國CPI處周期底部（新增圖）

中國 17:04 2024/02/08

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中國1月通脹（CPI）低於預期，按年計為跌0.8%，為2009年9月以來的最低水平，惟我們預計，有2個原因令這數字將標誌着本周期的底部。

整體CPI創2009年以來最低水平

中國1月CPI年計通脹率為跌0.8%，標誌着整體通膨連續第四個月出現負值（點擊圖片放大）。從類別來看，通膨的主要拖累仍然是食品價格，目前處於有記錄以來的最低水準。

點擊圖片放大
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  • 節慶期間家庭對食品（特別是豬肉）的需求，導致節日前後食品價格急升。 ​​​​​​

    • CPI內豬肉價格分類指數如預期般持續下跌（按年跌17.3%）（點擊圖片放大），而新鮮蔬菜及水果，分別按年跌12.7%及跌9.1%，也抑制食品通脹，出現連續7個月處於負值區域。

    然而，由於假期的影響，2月數據可能看起來特別差，因為2023年的農曆新年在1月舉行，而2024年的農曆新年定在2月。節慶期間家庭對食品（特別是豬肉）的需求，導致節日前後食品價格急升。

    不過，非食品通膨也略低於預期，按年增0.4%。非食品通脹的最大拖累，仍是交通和通訊領域（按年跌2.4%），其中汽車和通訊設備價格的下跌，繼續抑制通脹。

    點擊圖片放大

    中國弱於預期的整體數據，可能會加劇有關中國是否面臨通貨緊縮風險的爭論。不過，我們認為......

    欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

    【文章初版刊於2024年2月8日16：32，圖表及作者相片後補】

    延伸閱讀：淅商證券：2024年地方兩會亮點 ─ 重視擴消費

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    撰文 : Lynn Song ING首席中國經濟學家

    欄名 : ING觀點

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