做個10年後 感謝自己的計劃

農曆新年快到，很多人會對新一年有期許，也會為來年設定一些目標。但如何身體力行，逐步實現目標才是最重要的。

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最近網上討論區的一篇帖子引起了廣泛的討論，內容是關於每月萬多元的生活費是否足夠。有些人認為即使月入5萬元、6萬元，仍然難以應對開支；而另有一些人則認為在不計算住屋、水電煤和食物等開支的情況下，萬多元就足夠了。

在香港，住房費用可以說是最大的開支，那些認為萬多元足夠應付生活費用的人，可能和父母同住，或者住在由家人提供的免租物業中，所以不需要支付租金。但這和真正達到財務自由，還有一段距離。

如果我們想成為一個真正躺着也快活的人，最理想當然是「蹺埋手都有錢賺」，這就所謂的被動收入，重點是月月都有，即固定有。

當然，世界沒有免費餡餅，人生要經營，財富要謀劃。所以一定要在年輕時做好準備，務求達至「蹺住賺」或「躺着賺」。屆時，我們可以選擇繼續打「風流工」，或者只做自己的興趣所及，而毋須在意收益賺蝕的生活。

筆者30歲之年，憑自己的知識及執行力實現財務自由，並不依賴父母。筆者在大學時選修商科，學習基本的金融和商業知識，後來在美國一家銀行工作，處理過近百個企業的房地產開發和融資項目，從而累積市場經驗，練就揀選樓盤的眼光。如果由筆者為這位網友作規劃，大概在兩年之間，他可以達到財富自由的初步門檻。

2年儲夠首期

這位網友表示他每個月賺取28,000元的薪水，筆者建議他可以在年輕時節省一些開支，在不太影響生活質素和娛樂洗費的情況下，嘗試每個月只花費8,000元，再把剩下的20,000元存起來。只需要2年的時間，就能夠累積到480,000元，有足夠的首期在美國俄亥俄州購買一所物業，之後以出租所得支付貸款的分期付款。

再過一年後，他可以向當地金融機構申請按揭套現，用來支付房產的剩餘款項。這樣一來，這套房產正式完全歸他所有，出租所得還可以繼續支付按揭和利息，甚至開始產生被動收入。通過逐步增加資產和槓桿增值，將物業一變二，二變四。財富自由的本錢，就由此而生。

當我們年歲漸長，對生活品質的追求便會提升，而且開支也自然會增加，儲蓄變得比年輕時更加困難。因此，年輕是一個理想的時機，讓我們較容易儲蓄並建立被動收入的來源。相信10年後，你會感謝自己現在做的決定。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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