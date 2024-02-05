加禁外國人買樓 姿態多於實際 國際 20:59 2024/02/05 分享： 分享： 加拿大早前收緊留學生簽證，表面上是教育政策，實則是樓市政策，當局希望透過留學生政策遏抑需求。加拿大樓價太高，社會有怨氣，政府最近再出招回應，原定2024年底結束的外國人買樓禁令，延長兩年，以調控樓市。惟措施相信象徵多於實際，作用有限。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美就業狀況難捉路 減息時機難估 今日 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/04 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 儲局3月難減息 5月出手好時機 2024/01/31 儲局3月難減息 5月出手好時機 你可能感興趣 美就業狀況難捉路 減息時機難估 今日 19:44 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 15:07 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 12:05 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 最新專欄文章 美就業狀況難捉路 減息時機難估 今日 美就業狀況難捉路 減息時機難估 國金札記 - 美實際就業難捉路減息時機惹分歧 今日 美實際就業難捉路減息時機惹分歧 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/04 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 國金札記 - 鮑威爾以穩為先 儲局6月始減息？ 2024/02/02 鮑威爾以穩為先 儲局6月始減息？ 移民 海外物業 樓價 物業 地產 政治 加拿大