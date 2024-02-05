加禁外國人買樓 姿態多於實際

加拿大早前收緊留學生簽證，表面上是教育政策，實則是樓市政策，當局希望透過留學生政策遏抑需求。加拿大樓價太高，社會有怨氣，政府最近再出招回應，原定2024年底結束的外國人買樓禁令，延長兩年，以調控樓市。惟措施相信象徵多於實際，作用有限。

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