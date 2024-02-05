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加禁外國人買樓 姿態多於實際

國際 20:59 2024/02/05

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加拿大早前收緊留學生簽證，表面上是教育政策，實則是樓市政策，當局希望透過留學生政策遏抑需求。加拿大樓價太高，社會有怨氣，政府最近再出招回應，原定2024年底結束的外國人買樓禁令，延長兩年，以調控樓市。惟措施相信象徵多於實際，作用有限。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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