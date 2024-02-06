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母企增持A股 東氣水漲船高

財金專欄 2024/02/06

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東方電氣（01072）未來盈利增長超過20%，估值在板塊中最低之一，而母企斥資最多3億元（人民幣．下同）增持東氣A股，公司價值回歸。

東氣2023年首三季收入按年上升10%至447.7億元，毛利率上升

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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