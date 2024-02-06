母企增持A股 東氣水漲船高 財金專欄 2024/02/06 分享： 分享： 東方電氣（01072）未來盈利增長超過20%，估值在板塊中最低之一，而母企斥資最多3億元（人民幣．下同）增持東氣A股，公司價值回歸。 東氣2023年首三季收入按年上升10%至447.7億元，毛利率上升 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股V彈 港股還會破疫底嗎？（第四版） 2024/02/05 A股V彈 港股還會破疫底嗎？（第四版） 中字股實力談 - 恒指立春後 止跌望回升 2024/02/03 恒指立春後 止跌望回升 中字股實力談 - 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版） 2024/02/02 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版） 中字股實力談 - 盈利翻一番 海信大平賣 2024/02/02 盈利翻一番 海信大平賣 中字股實力談 - 港股兔年最後一彈（第四版） 2024/02/01 港股兔年最後一彈（第四版） 每股盈利 市盈率 每股資產淨值 中國發改委 國家能源局 增持 配股 東方電氣（01072） 人民幣 板塊