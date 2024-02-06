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美斯缺陣風波 港搞盛事3點啟示

財金專欄 2024/02/06

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今次美斯缺陣風波，主辦單位Tatler即使撤回政府的1,600萬元贊助，但近4萬真金白銀買票入場的球迷和旅客，也要顧及其權益，事件相信仍未完結。對香港搞盛事也有3點啟示。

慎選主辦單位 須具實力財力

1.

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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