美斯缺陣風波 港搞盛事3點啟示

今次美斯缺陣風波，主辦單位Tatler即使撤回政府的1,600萬元贊助，但近4萬真金白銀買票入場的球迷和旅客，也要顧及其權益，事件相信仍未完結。對香港搞盛事也有3點啟示。

慎選主辦單位 須具實力財力

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