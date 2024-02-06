美斯缺陣風波 港搞盛事3點啟示 財金專欄 2024/02/06 分享： 分享： 今次美斯缺陣風波，主辦單位Tatler即使撤回政府的1,600萬元贊助，但近4萬真金白銀買票入場的球迷和旅客，也要顧及其權益，事件相信仍未完結。對香港搞盛事也有3點啟示。 慎選主辦單位 須具實力財力 1. ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 美斯「甩底」全城失望 港府震怒 2024/02/05 美斯「甩底」全城失望 港府震怒 有政戲 - 立會逾半議員挺全撤辣 預算案添壓？ 2024/02/02 立會逾半議員挺全撤辣 預算案添壓？ 有政戲 - 宗教社福憂「境外干預罪」 官員須主動釋疑 2024/02/01 宗教社福憂「境外干預罪」 官員須主動釋疑 有政戲 - 23條竊取國家秘密 「三連中」才入罪 2024/01/31 23條竊取國家秘密 「三連中」才入罪 有政戲 - 跨政黨倡降烈酒稅 財困下怎考量？ 2024/01/30 跨政黨倡降烈酒稅 財困下怎考量？ 政治 美斯 香港 足球 表演 啟德體育園 碧咸 歐元 美元