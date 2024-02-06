芝商所首席經濟學家：如美經濟軟着陸 或造成黃金利空

黃金經常被奉為通脹對冲工具，但事實果真如此嗎？如果不是通脹使然，金價上漲的真正驅動力是什麼呢？而投資者對2024年和2025年又應該抱有怎樣的期待？

2001年至2011年，黃金經歷了令人歎為觀止的上漲，從每盎司260美元升至每盎司1,900美元，漲幅逾600%。此後金價走勢一直較為温和，在2020年7月觸及2,080美元後持續盤整，直到2023年12月短暫突破創下新高。

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黃金價格受需求和供給兩方面因素的影響。

有些需求端因素既影響金價的每日漲跌，也影響金價的長期走勢。這些因素包括美元滙率以及對美聯儲未來政策預期的改變。

另一項需求端因素是各國央行的黃金購買量，它似乎會左右金價在較長時間內的走勢。

最後，黃金開採供應量也對金價有較大影響，但它帶來的影響通常是以年為單位而不是以日為單位衡量。

各國央行視黃金為貨幣

黃金作為世界上持續使用時間最長、最古老的貨幣，迄今已有近5000年的歷史。誠然，到2024年，大多數人可能根本不認為黃金是一種貨幣。它並不被用於購買咖啡、汽車或房屋等日常用途。

盡管如此，各國央行顯然將黃金視為一種貨幣，或者至少是一種儲備資產，而且自全球金融危機以來，他們的黃金購買量在持續增長。各央行多年來將利率維持在接近於零甚至負值的水準，加上量化寬鬆及各種制裁措施的影響，許多央行更加青睞黃金，而不是由某些央行發行的貨幣。近年來的利率上升趨勢和量化寬鬆政策的逆轉似乎都沒有改變這一傾向。

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全球金融危機後各國央行增加黃金購買，與1982年至2007年間各國央行淨賣出黃金的情況形成鮮明對比。這意味着，在全球金融危機之前，相較於黃金，各國央行的政策更多是將美元、歐元、日元、英鎊和瑞士法郎等法定貨幣作為儲備資產。而自全球金融危機以來，兩者的關係發生了逆轉。從各個角度來看，這種趨勢在2023年仍在繼續，盡管央行加息將法定貨幣的回報率推升至2007年以來的最高水準。

而且，並非只有央行才傾向於將黃金視為貨幣。黃金與彭博美元指數（BBDXY）之間強烈且持續的負相關性表明，交易者也將黃金視為美元的替代品，而且與彭博美元指數中的歐元和日元等貨幣並無不同。

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