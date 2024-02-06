  • 19°C
香港時間 : 2024206日 (週二) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華坊羅珏瑜：Tesla失電動車龍頭寶座 比亞迪成新銷冠

財金猛人追蹤 17:00 2024/02/06

分享：

分享：

2023年第四季，中國電動車龍頭品牌比亞迪BYD （01211） 成功「Build Your Dream」，銷量首次超越特斯拉（Tesla），成功搶下全球電動車銷售的第一寶座。

點擊圖片放大
+3
+2

Tesla的創辦人Elon Musk也坦言，

中國電動車廠在全球競爭力很強，如果不設貿易壁壘，中國車企將摧毀世界上大多數汽車公司。

禍不單行，在回顧了Tesla的財報後，CNBC 的Jim Cramer在1月25日批評Elon Musk的領導能力，並確切告訴投資者，他認為

Tesla這家電動汽車巨頭已經失去了在「Magnificent 7」中的地位。

甚麽是Magnificent 7？

2023年，美國銀行（Bank of America）分析師將主導漲勢的股票組合稱為「Magnificent 7」，Magnificent 7 主要集中在人工智慧、雲端運算、綫上遊戲以及軟硬體技術成長趨勢，相較前幾年流行的尖牙股（FAANG），少了 Netflix（NFLX），並加入了特斯拉（TSLA）與輝達（NVDA），持續入圍的則有 Meta Platforms（META）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）和 Alphabet（GOOGL），這七家公司的市值合計達 11.5 兆美元，並且在 2023年佔據標普500成份股權重達到29%的新高，引領了超過71%的漲幅。

可是，時至今天，不少評論認為，Magnificent 7現在只剩下六名。Tesla最新的財務報告揭露的許多因素使Tesla與其他優秀同行疏遠了。特斯拉聲稱許多客戶買不起其車輛，相反其餘六家公司則並沒有受整體經濟表現的影響。誠然，Tesla的價格競爭已到了極限，其削價的空間已逐步萎縮。

事實上，Tesla所面臨的最大威脅，並非只是純粹的價格戰，而是來自中國的電動車......更多內容，用戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 羅珏瑜 華坊諮詢評估執行董事

欄名 : 估值透視

相關文章

高盛：市場對比亞迪太悲觀
今日
高盛：市場對比亞迪太悲觀

你可能感興趣

高盛：市場對比亞迪太悲觀
今日 16:44
高盛：市場對比亞迪太悲觀

最新專欄文章

高息下另類房地產投資趨勢
2024/01/29
高息下另類房地產投資趨勢
健康投資新趨勢 重塑房地產價值
2024/01/22
健康投資新趨勢 重塑房地產價值
中港企業合作成立Pre-REITs基金
2024/01/15
中港企業合作成立Pre-REITs基金
內房危機不會成為雷曼事件
2024/01/08
內房危機不會成為雷曼事件
華坊羅珏瑜：港交所魅力不再 極兔大削集資規模
2024/01/03
華坊羅珏瑜：港交所魅力不再 極兔大削集資規模
小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） Tesla 滙豐控股（00005） 貿易 行業 中國 人口 美元

上一篇文章

【龍年運程】港股港樓港經濟 易學大師馬志堅 料下半年見興煌

下一篇文章

黃國英：不要再加注阿里巴巴