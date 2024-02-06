華坊羅珏瑜：Tesla失電動車龍頭寶座 比亞迪成新銷冠

2023年第四季，中國電動車龍頭品牌比亞迪BYD （01211） 成功「Build Your Dream」，銷量首次超越特斯拉（Tesla），成功搶下全球電動車銷售的第一寶座。

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Tesla的創辦人Elon Musk也坦言，

中國電動車廠在全球競爭力很強，如果不設貿易壁壘，中國車企將摧毀世界上大多數汽車公司。

禍不單行，在回顧了Tesla的財報後，CNBC 的Jim Cramer在1月25日批評Elon Musk的領導能力，並確切告訴投資者，他認為

Tesla這家電動汽車巨頭已經失去了在「Magnificent 7」中的地位。

甚麽是Magnificent 7？

2023年，美國銀行（Bank of America）分析師將主導漲勢的股票組合稱為「Magnificent 7」，Magnificent 7 主要集中在人工智慧、雲端運算、綫上遊戲以及軟硬體技術成長趨勢，相較前幾年流行的尖牙股（FAANG），少了 Netflix（NFLX），並加入了特斯拉（TSLA）與輝達（NVDA），持續入圍的則有 Meta Platforms（META）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）和 Alphabet（GOOGL），這七家公司的市值合計達 11.5 兆美元，並且在 2023年佔據標普500成份股權重達到29%的新高，引領了超過71%的漲幅。

可是，時至今天，不少評論認為，Magnificent 7現在只剩下六名。Tesla最新的財務報告揭露的許多因素使Tesla與其他優秀同行疏遠了。特斯拉聲稱許多客戶買不起其車輛，相反其餘六家公司則並沒有受整體經濟表現的影響。誠然，Tesla的價格競爭已到了極限，其削價的空間已逐步萎縮。

事實上，Tesla所面臨的最大威脅，並非只是純粹的價格戰，而是來自中國的電動車......更多內容，用戶請登入。

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