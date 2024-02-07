高盛劉勁津：國家隊想托市 至少買2,000億元A股

「國家隊」中央滙金公司2月6日最新通報，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行，穩定A股市場。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津及其團隊2月5日發表報告，探討「國家隊」托市成效，估計國家隊在過去的一個月中已經買入約700億元（人民幣‧下同）的A股，但要達至有效托市則要買入至少2,000億元的股票。

高盛認為，現在以「國家隊」救市主出於2個考慮：

一是創造渠道為中國家庭創造財富和提升情緒。截至2023年底，高盛估計中國家庭將他們資產的約60%分配給房地產，但只有5%直接分配給股票，比例在全球範圍內處於低端。然而，隨著房地產市場可能經歷多年的去杠桿化低迷，並且現金回報在降息周期中持續受壓，牛市可能成為創造財富和提升情緒的有效工具。該行估計國內散戶共有2.2億，共同擁有A股總市值的37%。

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二是提升國企估值：1月29日，國資委宣布將股權市值管理視為國有企業高管的KPI，與最新一輪國有企業改革的目標相呼應。目前，550家上市國有企業的價格低於1倍的市賬率（PB），佔中國A股、H股和ADR總市值的20%。鑑於財政條件的挑戰（國企在2022年共派息7,360億元）、國企的戰略重要性（鞏固黨在關鍵經濟部門的控制），以及當局承諾為國內資本市場發展和灌輸信心，高盛認為中央救市有其利益，雖然任何持續的國企價值重估仍都需要以提高盈利能力和效率為基礎。

國家隊要買幾多？

高盛估計，國家隊在過去的一個月中已經購買了大約700億元的A股，但可能需要2,000億元，相等於A股總流通市值的0.8%才能穩定市場。不過這只是最低假設，如果中央要做到與2015年相若的入市力度，今時今日買貨金額要達到1.4萬億元。

要買咁多嚟托市，是要考慮到外資仲有多少在中港市場的持股可以出逃。截至2024年1月，高盛估計，國際投資者總共持有6,100億美元H股和1,380億美元A股，分別佔其流動市值的53%和4%。這些可能在假設所有外國人完全清算他們的中國股票持有量，並且政府有效地作為市場上的最後一個流動性提供者的情況下，為救助計劃劃定了上限。

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高盛提醒，一次成功、有效的救市要做到......

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