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麥當勞業績弱 美消費下流？

國際 21:04 2024/02/06

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美國連鎖快餐巨擘麥當勞公布業績，收入遜預期下，當日股價大跌近4%。綜觀新聞報道，大多有提及以色列爆發戰爭後，麥當勞為以軍提供優惠，因而在中東受杯葛，拖累銷情，較少被提及的是加價的影響。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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