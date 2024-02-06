麥當勞業績弱 美消費下流？ 國際 21:04 2024/02/06 分享： 分享： 美國連鎖快餐巨擘麥當勞公布業績，收入遜預期下，當日股價大跌近4%。綜觀新聞報道，大多有提及以色列爆發戰爭後，麥當勞為以軍提供優惠，因而在中東受杯葛，拖累銷情，較少被提及的是加價的影響。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 加禁外國人買樓 姿態多於實際 今日 加禁外國人買樓 姿態多於實際 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/04 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 你可能感興趣 加禁外國人買樓 姿態多於實際 今日 10:00 加禁外國人買樓 姿態多於實際 美就業狀況難捉路 減息時機難估 19:44 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 15:07 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 最新專欄文章 加禁外國人買樓 姿態多於實際 今日 加禁外國人買樓 姿態多於實際 國金札記 - 加禁外國人買樓 象徵多於實際？ 今日 加禁外國人買樓 象徵多於實際？ 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 國金札記 - 美實際就業難捉路減息時機惹分歧 2024/02/05 美實際就業難捉路減息時機惹分歧 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 經濟 美股 通脹 經濟數據表現 美國 麥當勞