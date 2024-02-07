2024年復甦 石藥趁平買

石藥集團（01093）2023年盈利或只有微增長，但公司推動創新藥，新藥又陸續上市，2024年和2025年收入有望恢復雙位數增長，保持盈利增長勢頭。

石藥2023年首三季收入按年上升2%至238.7億元

...