  • 18°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2024年復甦 石藥趁平買

財金專欄 2024/02/07

分享：

分享：

石藥集團（01093）2023年盈利或只有微增長，但公司推動創新藥，新藥又陸續上市，2024年和2025年收入有望恢復雙位數增長，保持盈利增長勢頭。

石藥2023年首三季收入按年上升2%至238.7億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股萬六迎龍（第四版）
2024/02/06
港股萬六迎龍（第四版）
中字股實力談 - 母企增持A股 東氣水漲船高
2024/02/06
母企增持A股 東氣水漲船高
中字股實力談 - A股V彈 港股還會破疫底嗎？（第四版）
2024/02/05
A股V彈 港股還會破疫底嗎？（第四版）
中字股實力談 - 恒指立春後 止跌望回升
2024/02/03
恒指立春後 止跌望回升
中字股實力談 - 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版）
2024/02/02
港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版）
每股盈利 每股派息 市盈率 雙底 雙頂 石藥集團（01093） 人民幣 板塊

上一篇文章

埋年：「空」懷祖國

下一篇文章

升穿三角形 中車看3.9元