2024年復甦 石藥趁平買 財金專欄 2024/02/07 分享： 分享： 石藥集團（01093）2023年盈利或只有微增長，但公司推動創新藥，新藥又陸續上市，2024年和2025年收入有望恢復雙位數增長，保持盈利增長勢頭。 石藥2023年首三季收入按年上升2%至238.7億元 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股萬六迎龍（第四版） 2024/02/06 港股萬六迎龍（第四版） 中字股實力談 - 母企增持A股 東氣水漲船高 2024/02/06 母企增持A股 東氣水漲船高 中字股實力談 - A股V彈 港股還會破疫底嗎？（第四版） 2024/02/05 A股V彈 港股還會破疫底嗎？（第四版） 中字股實力談 - 恒指立春後 止跌望回升 2024/02/03 恒指立春後 止跌望回升 中字股實力談 - 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版） 2024/02/02 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 雙底 雙頂 石藥集團（01093） 人民幣 板塊