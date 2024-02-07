美斯在港失場 球迷「回水」機會微 財金專欄 2024/02/07 分享： 分享： 球王美斯從香港轉到日本，狀態即「大為好轉」，今晚料能上陣，令在港買票捧場的球迷更感不是味兒。官場和政圈中人認為，這反映美斯今次是「玩嘢」。至於能否「回水」？他們坦言「機會很微」。 或需經民事追討 追究路 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 美斯缺陣風波 港搞盛事3點啟示 2024/02/06 美斯缺陣風波 港搞盛事3點啟示 有政戲 - 美斯「甩底」全城失望 港府震怒 2024/02/05 美斯「甩底」全城失望 港府震怒 有政戲 - 立會逾半議員挺全撤辣 預算案添壓？ 2024/02/02 立會逾半議員挺全撤辣 預算案添壓？ 有政戲 - 宗教社福憂「境外干預罪」 官員須主動釋疑 2024/02/01 宗教社福憂「境外干預罪」 官員須主動釋疑 有政戲 - 23條竊取國家秘密 「三連中」才入罪 2024/01/31 23條竊取國家秘密 「三連中」才入罪 中國 香港 日本 李家超 比賽 阿根廷 美斯 黃鳳嫺 商品說明條例