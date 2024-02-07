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美斯在港失場 球迷「回水」機會微

財金專欄 2024/02/07

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球王美斯從香港轉到日本，狀態即「大為好轉」，今晚料能上陣，令在港買票捧場的球迷更感不是味兒。官場和政圈中人認為，這反映美斯今次是「玩嘢」。至於能否「回水」？他們坦言「機會很微」。

或需經民事追討 追究路

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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