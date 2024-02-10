施羅德細數22個減息周期 料龍年屬股債好時年（新增圖）

市場普遍預期，美國聯邦儲備局 （下稱「聯儲局」）結束自2022年3月展開的加息周（點擊圖片放大）後，將在2024年展開減息。我們最新的長期研究，深入探討自1928年以來，美國22個減息周期（見圖一）的投資回報。

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數據是綜合自1928年以來，美國22個減息周期的投資回報，作出長期分析的結果顯示，在聯儲局開始減息後的12個月，美國股市的平均回報率（扣除通脹後）約11%（見圖二），股票的平均表現亦較政府債券及企業債券，分別高出6個百分點和5個百分點。

減息周期 現金表現遠遠落後

至於現金表現，明顯遠遠落後，在聯儲局開始減息後的12個月，股票表現平均領先現金9個百分點，債券表現亦優於現金。

若能避免衰退 股票將更具吸引力

此外，研究又發現，在其中的16個減息周期中，美國經濟在開始減息或在12個月內陷入衰退，當前回報率更令人印象深刻。若能避免經濟衰退，股票回報將會更佳，但若無可避免，股票的平均回報率普遍仍為正數。

盡管如此，但仍存在例外情況，顯然經濟衰退不是值得鼓舞的事情，但對於股市投資者而言，它並不是一件需要過度憂慮的事情。

若經濟衰退 債券表現較佳

相反，若經濟衰退出現，債券投資表現往往較佳。債券通常受惠於......

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【文章初版刊於2024年2月8日13：32，圖表及作者相片後補】

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