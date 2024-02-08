龍年講賺必修科-利是增值錦囊

農曆新年的理財必修科，就是如何讓新年利市錢增值。六一得個六，六六卅六……理財求回報，滾存靠複式！

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積少成多、聚沙成塔，如果想將沙更快積成塔，大家就要學懂財富滾存中的複式效應。

我們假設龍年利市錢埋單3,000元計數，並每年都以3,000元做本金，參考投資組合回報率5%，倘父母於子女出生時已計劃投資部署，投資年期為30年，連同投資回報，到子女30歲時便可累積近21萬元。

相比上述的利市錢如果沒拿出來投資或理財，沒有利利，沒有滾存，30年後也就是9萬元。從9萬到21萬就是133%的增值幅度。

美國國父班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）曾說︰「錢生錢，而錢生出來的錢，又生錢。」，簡單說，就是錢滾錢。

複式效應打造倍升效果

我們再來一個18歲的例子，以投資於追蹤MSCI全球全國指數（MSCI ACWI）的相關產品為例，由2006年年初至2023年年尾，即18年，總回報逾127%，若孩子出生時計劃，則又是一個倍升的例子。

利是錢的投資選擇

利是錢的處理可以很多樣化，或許在傳統儲蓄以外，各位父母可以藉着「拆利是」教育子女投資觀念，讓他們及體驗長期複式增長帶來的效益。

1. 儲蓄

一般家長會為子女開設銀行儲蓄帳戶，將每年所收到的利是錢存入其中，藉此讓他們了解持續存款可以增加存款金額，進而累積財富。在開設兒童帳戶時，家長應事先做好功課，留意各家銀行對於兒童帳戶的要求，例如最低開戶金額、兒童帳戶的服務收費、條款和細則，然後進行比較後再做選擇。

再來是要留意，銀行活期存款或是定期存款，大多數的回報都低於其他投資產品，由於息率直接影響複式效應的回報，因而必須計算清楚，尤其勿被通脹侵蝕。

2. 股票或基金

假若小朋友利是錢較多，可考慮作為理財投資啟動的資金。但投資涉及風險，因此將利是錢用作理財投資的第一步，首要不蝕，所以低風險產品為首選。

家長可考慮為子女購買穩健收益的藍籌股票，或者建立更多元化的全球股票基金組合，並長期持有，使資金不斷增值，以供子女將來的教育、置業，甚至創業。不過作為長綫投資，必須留意投資成本，多支付1%的投資費用，30年後的收益區別可以高達240%。

在子女成年前，父母始終是管理投資組合的主導者，但我認為各位亦可適當地讓子女決定資金的應用及分配，讓孩子體會到資金增值的樂趣及重要性，例如在生日、聖誕節等特別節日，讓他們提取部分資金作特殊用途。

3.月供計劃

月供投資是另一種風險較低的選擇，其入場門檻較低，且可以分階段入市，享受「平均成本法」的優勢。家長以個人名義開立投資帳戶，為子女進行月供股票或基金投資，藉此灌輸複利的優點及必要性。

市場上買賣基金的平台眾多，由於利是錢的本金不大，加上以長綫投資為目標，平台服務收費將會直接影響投資回報。建議大家選用費用較低、操作簡便且安全性高的投資平台，作為子女理財投資的起步點。

金錢以外 利是錢的真正意義

每一封紅噹噹的利是，對小朋友而言是一筆額外的金錢，也是長輩們送上的心意和祝福。除了教導他們用作儲蓄或投資外，家長亦可與他們討論利是錢的真正意義，並考慮撥出部分作捐獻或消費之用，讓小朋友透過購買自己「想要」或「需要」的東西，引導他們負責任地運用金錢，培養正確的金錢觀。

龍年將至，祝大家龍馬精神、龍躍雲霄，財源廣進！各位小朋友健康快樂、紅包滿滿！

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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