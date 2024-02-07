串流大戰 指向體育界

體育比賽的轉播權，往往能以超高價賣出，電視台願意花天文數字金錢購入，原因之一是賽事吸客能力強勁，甚至是不少訂戶選擇訂閱收費電視台的決定性因素，因此，美國多間電視巨頭決定聯手建立體育串流平台的決定，引起譁然，這無異於自斷一臂，放棄重要吸客工具。

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