串流大戰 指向體育界 國際 22:44 2024/02/07 分享： 分享： 體育比賽的轉播權，往往能以超高價賣出，電視台願意花天文數字金錢購入，原因之一是賽事吸客能力強勁，甚至是不少訂戶選擇訂閱收費電視台的決定性因素，因此，美國多間電視巨頭決定聯手建立體育串流平台的決定，引起譁然，這無異於自斷一臂，放棄重要吸客工具。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 麥當勞業績弱 美消費下流？ 今日 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 今日 加禁外國人買樓 姿態多於實際 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 2024/02/02 演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 你可能感興趣 麥當勞業績弱 美消費下流？ 今日 20:11 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 今日 20:11 加禁外國人買樓 姿態多於實際 美就業狀況難捉路 減息時機難估 19:44 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 最新專欄文章 麥當勞業績弱 美消費下流？ 今日 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 今日 加禁外國人買樓 姿態多於實際 國金札記 - 麥當勞季績弱 美國消費下流？ 今日 麥當勞季績弱 美國消費下流？ 國金札記 - 加禁外國人買樓 象徵多於實際？ 2024/02/06 加禁外國人買樓 象徵多於實際？ 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 手機Apps 科技產品 有線電視 串流 Netflix