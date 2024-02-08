美髮狹縫中發榮滋長的Beauty Garage

先向各位讀者恭喜發財！新年期間不能剪髮以護「發」的習俗，相信讀者都聽過。外國人對護髮的意識亦高，不少國家的髮型師需領有牌照方可執業，日本就是其之一，筆者亦順藤摸瓜發現了Beauty Garage（日：3180）的故事。

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現時在日本領有理容師（理髮）和美容師（美髮）（以下筆者統稱為髮型師）牌照的數目合共約77萬人，而提供髮型服務的理容和美容店鋪合共約38萬家，店均持牌髮型師人數僅2人。原來持牌的髮型師多以自僱形式個人開業，日本最大的連鎖髮型屋亦僅少於1%市佔。讀者或感到奇怪，到日本旅遊時看到髮型屋或美容院內多有多名員工，與以上數字不符。箇中原因，首先當然因為並非所有員工均是持牌髮型師，其二則是旅客多在市中心遊覽，在民居附近服務地區的一人髮型屋和美容院才是大多數。

由於美容行業非常分散，非常適合互聯網平台發揮其整合能力，加上髮型師大多不諳科技的特點，其用戶高黏度高令平台易於收費。在日本，最大的前端預約服務市場，早已被瑞可利控股旗下Hot Pepper平台，和日本雅虎旗下Yahoo！Beauty等大公司割據。不過兩家公司剩下後端網購訂貨平台，就成為了Beauty Garage成長的土壤。

日本網購平台本來由樂天和日本亞馬遜主導，但商用美容產品比個人護理產品更講求便宜或專門功能。Beauty Garage一方面專攻專業美容產品，另一方面以自家品牌補充產品綫，再聚焦於服務科技觸覺稍弱的美容業者，成為此專門市場第一大平台。公司又另設髮型屋和美容店鋪設計服務，雖然只佔收入約11%，卻有招攬新平台用戶和以一站式服務提高競爭力的協同。

公司自創業以來增長從不間斷，過去5年收入和營業利潤分別年均複合增長18%和16%。雖然公司往績良好，現時公司用戶數仍僅約17萬，當中髮型師和造型師更分別只佔約6萬和3萬，滲透率仍有巨大上升空間。其唯一缺點乃估值近29倍市盈率，屬偏高水平，筆者認為待股價調整後再考慮屬更佳策略。

（筆者公司管理之基金沒有持有Beauty Garage權益。）

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