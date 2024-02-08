【中證監換帥】吳清的必殺技與救市啟示

中證監加班趕工為穩市不僅頻頻出帖發言，連主帥突然換人，中證監換帥，主席易會滿換出，吳清換入。中證監龍年前換帥，既緊且急，新帥吳清，非銀體系出身的吳清可謂臨危受命，這位新任主席過往政績手腕，能否一探中證監日後的穩市操作？

作為中國證監第一人，所謂翻手雲覆手雨，坊間對中證監突然換帥有頗多說法，但姑勿論如何，中央要換第一把手，第一大任務就是要管理好中國股市，在建設具中國特色的金融系統的長遠大任務前，更要秉持金融市場中：歪風要打、惡搞要罰、猛跌要煞、止跌要護的穩市護市4大關鍵。

吳清的成名之戰，大抵回朔至2008年金融海嘯捲席浪，內地股市大挫，吳清在31家違規的券商中，將26家送進破產程序，因而得名「券商屠夫」；翌年吳清升職遷至基金監管繼續大刀整頓，是年2009年內地股市依然低迷，上證綜指最低曾見1844點；再到2016年吳清轉至上交所，是年正是「温州幫」、「老鼠倉」等活躍於市，其整治風格相對突出，同時內地也有戲稱，吳清每回空降，都是股市大跌尾聲的訊號。

據悉，吳清於7日下午已經在證監會即北京富凱大廈處辦公。吳清有着多年金融系統從業經歷，此前曾在中國證監會、上海交易所等部門任職，同時，連續多年在金融業開放前沿上海擔任重要工作，曾任上海市委副書。

「券商屠夫」戰績凌厲

接任中證監主席的吳清，現任上海市委副書記。2019年，吳清任上海市委常委、副市長，2021年任上海市委常委、常務副市長。2023年7月，吳清任上海市委副書記，後兼任市委政法委書記，直至此次履新證監會。

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吳清出任上海副市長前，在上交所擔任多個職位，2005年出任風險處置辦主任後，專責問題券商的風險處置，作風強硬，處置31家違規證券公司，當中26家公司進入司法破產程序，因而被業界和內媒稱為「券商屠夫」，2010年前任基金部主任，2016年成為上交所理事長。

據公開簡歷，吳清於1965年4月生，安徽蒙城人，中共黨員，1989年1月參加工作，研究生，經濟學博士。

另外，吳清在證券監管方面具有資深經驗，主要在於他出任中證監不同工作崗任其間，立下凌厲的戰績。例如2005年出任風險辦主任，處理券商風險，處置了南方證券、閩發證券、「德隆系」券商等31家違規證券公司，其中推動26家公司進入司法破產程序。

吳清曾負責發展與改革（能源、物價）、緊急管理、人口綜合管理、稅務、統計調查、國防動員、自貿試驗區及臨港新片區建設、長三角整合發展、建議提案辦理、政務公開、城市數位轉型等工作。協助分管財政、審計工作。

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