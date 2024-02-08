【中證監換帥】吳清臨危受命與救市啟示（第一版）

中證監近日頻頻出帖發言，加班趕工為穩市手口並舉，最新的重磅消息卻是中證監換帥，新任主席吳清，可謂臨危受命，從其過政績手腕，能否一探中證監日後的穩市操作？

作為中國證監第一人，所謂翻手雲覆手雨，坊間對中證監突然換帥有頗多說法，但姑勿論如何，中央要換第一把手，第一大任務就是要管理好中國股市，在建設具中國特色的金融系統的長遠大任務前，更要秉持金融市場中：歪風要打、惡搞要罰、猛跌要煞、止跌要護的穩市護市4大關鍵。

「券商屠夫」戰績凌厲

接任中證監主席的吳清，現任上海市委副書記。2019年，吳清任上海市委常委、副市長，2021年任上海市委常委、常務副市長。2023年7月，吳清任上海市委副書記，後兼任市委政法委書記，直至此次履新證監會。

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吳清出任上海副市長前，在上交所擔任多個職位，2005年出任風險處置辦主任後，專責問題券商的風險處置，作風強硬，處置31家違規證券公司，當中26家公司進入司法破產程序，因而被業界和內媒稱為「券商屠夫」，2010年前任基金部主任，2016年成為上交所理事長。

據公開簡歷，吳清於1965年4月生，安徽蒙城人，中共黨員，1989年1月參加工作，研究生，經濟學博士。

另外，吳清在證券監管方面具有資深經驗，主要在於他出任中證監不同工作崗任其間，立下凌厲的戰績。例如2005年出任風險辦主任，處理券商風險，處置了南方證券、閩發證券、「德隆系」券商等31家違規證券公司，其中推動26家公司進入司法破產程序。

吳清曾負責發展與改革（能源、物價）、緊急管理、人口綜合管理、稅務、統計調查、國防動員、自貿試驗區及臨港新片區建設、長三角整合發展、建議提案辦理、政務公開、城市數位轉型等工作。協助分管財政、審計工作。

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