比亞迪王傳福：投入一千億打贏下半場

2023年，比亞迪 （01211） 全年銷售按年增長61.9%至302.4萬輛，超越特斯拉（美：TSLA）奪得全球新能源銷量冠軍寶座。但是2024年市場競爭白熱化，市場擔心比亞迪的銷量及盈利能力會否受壓。近日，比亞迪董事長王傳福透露了企業將要主攻的新戰略，認為車企未來會在「智能化」上有一留競爭，接下來公司將投入1,000億元（人民幣‧下同）從多個方面全面備戰。

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「汽車『上半場是電動化，下半場是智能化』，已經成爲行業共識。電動化是新能源汽車技術的基礎，要想真正做好智能汽車，不是敲敲打代碼就行。跟造房子一個道理，如果沒有電動化的堅實基礎，智能化就是危房，一推就倒。」

「比亞迪將在智能化方面投入1,000億元，沿着整車智能的技術路綫引領新能源、汽車的發展方向，帶來更多行業領先的技術成果，加速汽車工業的變革。」

高盛：市場對比亞迪太悲觀

王傳福提到，比亞迪在電動化競爭中最早布局，至今取得一系列成果：

比亞迪已經構建了一套全棧自研的智能駕駛研發體系，整個自駕團隊共有4,000多名工程師，，無論是團隊的規模還是研發的能力，都穩居全球第一梯隊。最新數據顯示，比亞迪L2的智能駕駛搭載量已經突破了260萬輛，2024年公司將推出10餘款搭載激光雷達的高階智能駕駛車型。

「未來，我們計劃在20萬元以上的車型提供高階智能駕駛的選裝服務，30萬以上的車型全面標配，用更好的技術，更具有競爭力的成本，加速智駕發展進程。」

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第二，

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