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中信里昂夾立春與恒指八字 尋港股復元之月

研究報告 08:08 2024/02/13

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中信里昂證券發表《2024年里昂風水指數報告》指，2023年的癸卯兔在夏末秋初經歷大滑坡后，躲進地洞，不再動彈，隨玉兔歸穴，青龍出淵，在變故與驚喜中，今年將是繁忙的一年，並預期恒生指數（下稱「恒指」）在下本年後達到新高。

該報告指出，恒指誕生於1969年11月24日，年柱天干己在五行屬土，生肖（年柱地支）為雞（酉）。在生肖中，龍（辰）與雞（酉）聯繫密切，因為龍屬土，雞屬金，土能生金（編按：另一說為「辰酉合金」）。此外，龍年八字中的火直接強化了恒指過於清冷的八字。

但值得注意的是，甲辰龍年八字缺水，通常這表示不利於貿易。土雞恒指很難完全扭轉這一趨勢。但恒指的八字中水氣充盈，應能確保門戶暢通。他們以風水理論分析：

香港市場起步緩慢，先跌後回穩，在七、八月份恢復元氣，之後平步青雲，達到新高。

里昂認為，龍的其中一個性格是不按套路出牌，土雞恒指今年將投入這場冒險。預測顯示，

兔子伸長尾巴，把龍緊緊纏住，說明上半年市場總體疲軟，未到仲夏不會大幅回升，而如果一切順利，之後市場會維持在高位。但要小心，騎在龍背上穿越市場絕非安穩之旅。

具體每月走勢預測請看下圖

未來20年火行業或大發利市 2024年火木行業興旺

里昂分析到，火將在未來20年成為主導，與火相關的行業很可能大發利市。至於2024甲辰年，從立春八字中顯示：

  • 龍年八字顯示，與土相關的行業有盈利之象，包括房地產、建築業。
  • 與火、木相關的行業同樣興旺，與火相關的包括科技和油氣，與木相關的則有醫療健康、服裝和藝術類。
  • 今年五行最弱的是水，航運、貿易等行業有機會遇上風浪，但很可能依舊業務繁忙。

龍年生肖運程

巨龍抬頭，大部分屬相運勢穩中向好。雞與蛇運勢最佳，並列榜首。詳細分析請看下圖

點擊圖片放大
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（屬龍、蛇、馬、羊、猴、雞的生肖請點擊上圖）

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撰文 : 中信里昂

欄名 : 券商有路捉

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