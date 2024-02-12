房委會在新一期居屋2023開始揀樓前夕，發出新聞稿，提醒居屋業主所購買單位的居住規定。為何房委會煞有介事地要強調居住的規定，不就是業主買了居屋後入住單位，是理所當然的事情嗎？實情原來並非如此。

房委會提醒業主，根據資助出售單位業主與房委會於購入單位時所簽訂的買賣協議中，有關單位須要由業主本人，及名列同一份申請表上的全部家庭成員居住。若果，事前未得到房委會的書面同意，不再實際或永久居住在單位內，房委會便有權要求業主將單位轉讓回房委會。而房委會表示，就近期處理的其中一宗個案中，單位已經進行轉售，業主已向房委會提交單位所賺取的所有利潤。新聞稿內雖然未有披露個案的詳細內容，但相信應與違反居住規定有關。

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過去亦有媒體曾報導，有業主在購入居屋單位後，空置數年便轉售，售價往往較原價高出以倍數計，一轉手便賺取了可觀的利潤，情況令人側目。近年，居屋每期的申請宗數都達10萬計或以上，即使樓價下調，今期居屋仍錄得17.2萬宗申請，競爭仍然不低，能夠成功購入居屋單位，也是靠碰運氣。由於在收緊資助出售房屋的轉售限制前，在購入居屋單位首兩年內，業主不可以高於原價轉售單位，轉售誘因低，但在第三年起，可以自行議價的方式，在居屋第二市場轉售予合資格的人士，售價僅略低於市價，便有機會可售予白居二的買家。按成本效益來說，放空兩年多來換取倍計利潤，如意算盤打得非常響亮。

其實，有關的居住規定，在資助出售單位的買賣協議中一直都存在，並新鮮事物，而在今期居屋2023的申請須知中，可能為加強提醒，特意獨立成段，更以紅色作標示。居屋對於不少市民來說，是踏上置業階梯的首個台階，不能容許浪費有關的房屋資源，更藉此謀取高利潤回報，打擊空置居屋炒賣劣行，實屬必要。

編輯：陳煒傑

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