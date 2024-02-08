【兩會2024】地方亮點 從擴消費說起

31個省市區兩會於1月30日完結，並公布了2024年GDP增速目標，因此，淅商證券預期，2024年中國全國GDP增速目標將定為5%左右，與2023年持平。

從各省、市的GDP目標，淅商證券指，2024年地方GDP加權目標值增速為5.4%，依據往年經驗，全國GDP目標會較地方GDP加權目標下調0.4個百分點至0.8個百分點，我們預計，2024年全國GDP增速目標將較大概率設為5%左右，與2023年持平。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

分省份看，除天津外，其餘省份GDP目標增速均高於5%，其中作為經濟大省的廣東省、江蘇省、山東省等均將明年目標設為5%，也具有重要的風向標意義。

從重大專案關注方向來看，2024年政府工作報告中強調重大項目投資，更加關注新興產業、交通水利、能源三個方面，重大專案對經濟增長仍能起到托底作用。從投資產業方向來看，地方政府工作報告仍舊以製造業為重點鼓勵方向，提及對製造業發展的重視和大力支持，推動製造業高品質發展等多項政策措施......

更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...