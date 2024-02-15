景順：2原因撑多元部署新興市場

美國日前公布1月整體消費物價指數（CPI）按月升0.3%（點擊圖片放大），而預測中位數為0.2%，上月為0.2%；核心CPI按月升0.4%，而預測中位數為0.3%，上月為0.3%，兩項數據均高於市場預期。

當中，受強勁的租金或房屋數據推動，核心CPI按年上漲3.9%，而預測中位數為3.7%，上月為3.9%。雖然房屋數據保持高企（按年升6.0%），但已有所下降（約佔核心CPI指數的45%）。由於房屋數據一般滯後房屋價格18個月左右，因此是項數據應會持續下行。

▼ 點擊圖片放大 +2

美國1月CPI數據要點：

盡管市場對最新發布的數據反應強烈，但我們並未因此感到憂慮。 抗通脹進程持續，惟可能較早先預期持續更久。 實際上，各項數據均朝着正確的方向發展，單月份通脹報告上行並不能被視作為一種趨勢。我們對未來核心通脹的預期未有任何變動。

核心PCE為整體抗通脹提供支撑

另一方面，聯儲局偏重的通脹預期數據─個人消費支出（PCE）表現較為温和。這為整體抗通脹進程提供了強有力的支撑。此外......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

▼ 點擊圖片放大

景順對於中國人民銀行2月5日實施全面下調銀行存款準備金率的分析，詳見：【下一頁】

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...