張憶東：薦港股高股息「中特估」

2024年國資委相關負責人首次表示將進一步研究把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，加大央企現金分紅力度，「中特估」（中國特色估值體系）有望步入新階段。興業證券全球首席策略分析師張憶東持續推薦港股的高股息優質央國企價值股，提出「北水」是港股價值股重估的主要推手。

張憶東指出，近年來港股市場持續受到外資撤離的衝擊，但以「三桶油」、「三大電訊商」、「四大行」為代表的央國企龍頭利空出盡，受外資影響趨於鈍化 ，反而憑藉著「低波紅利」（股價波動低、股份派息高）的特徵而走出獨立行情。

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另一方面，中國無風險收益率下降到3%以下，「低波紅利」的優質資產相對稀缺，因此，港股市場股息率8%甚至更高的優質央國企價值股獲得內資青睞。 保險、退休金、銀行資金等為代表的內地長線資金持續增持，逐步取得低波紅利央國企港股的定價權。

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港股高股息股票的股息率更有吸引力

張憶東重提自己及團隊1月15日的報告內容，自2022年初以來持續推薦港股低波紅利資產，2023年恒生高股息率股利累積指數獲得不錯的相對收益，認為目前時點港股「低波紅利」資產仍具有配置性價比。

從股息率與國債利差角度來看，截至2024年1月5日......

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