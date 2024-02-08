供給的盡頭是需求 需求的盡頭是人性

中國金融四十人論壇（CF40）發布以「製造業投資與產業升級」為主題的季度報告。中國金融四十人研究院執行院長郭凱發言時表示，

「只有當人們的收入良好且穩定增長時，需求才會增加。因此，要增加需求，就需要增加人們的收入。」

通過分析歷史數據，郭凱分析稱，「近幾年，中國經濟的一個基本事實是投資結構發生了重大調整。」由房地產投資作為主要驅動力量轉移到其他投資。他表示，中國國內需求不強的情況下，製造業投資的增長強有力地對沖了房地產市場對經濟的拖累。

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同時，郭凱也提出，

「製造業投資快速增長的另一面是製造業出口的強勁表現。」

以汽車產業為例，中國汽車出口量的增長十分令人震撼，2020年中國汽車出口僅100萬輛左右，2023年則超過500萬輛，短短四年間翻了五倍，已然成為全球最大的汽車出口國。

不過，郭凱認為，雖然投資、銷售和生產都很強勁，但製造業的效益又處於歷史上相對困難的階段。從利潤數據看，2022年和2023年，中國規模以上工業企業利潤連續兩年下降，這種情況在過去四十年中從未出現過。

此外，工業增加值和工業企業銷售收入之間的增速差距也十分明顯。2023年規模以上工業增加值同比增長了4.6%，顯示出產量仍保持增長態勢。然而，去年的規上工業企業營業收入比上年增長1.1%，遠低於生產增長率。這說明價格正在面臨下行壓力。

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供給的盡頭是需求

製造業投資和生產高增長與利潤下行之間的矛盾？對此郭凱進一步提出兩個原因：

1.供給的盡頭是需求。 「供給的盡頭是需求」有兩層含義。一層含義是短期宏觀意義上的，當產量快速增加、需求卻並不旺盛時，廠商只能通過降價或其他促銷方式消化產能。在居民消費增長緩慢的情況下，產量大幅增長必然導致降價。

「供給的盡頭是需求」有兩層含義。一層含義是短期宏觀意義上的，當產量快速增加、需求卻並不旺盛時，廠商只能通過降價或其他促銷方式消化產能。在居民消費增長緩慢的情況下，產量大幅增長必然導致降價。 2. 另一層含義涉及到需求結構和收入的關係。他表示，決定製造業佔比的並不是供給能力，而是需求水平。

當收入較低時，大部分收入都會用於食品和服裝消費，所以恩格爾係數高，農業佔GDP的比重也高。當收入增加後......更多內容，訂戶請登入。

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