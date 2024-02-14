施羅德薦股債部署迎美國大選年

2024年底，美國將舉行總統選舉，今年很可能再次由現任美國總統拜登（Joe Biden）（點擊圖片放大），與上一任美國總統特朗普（Donald Trump）角逐總統寶座，同時兩黨會爭奪參議院的控制權，眾議院的議席亦將會進行改選。

因此，在11月的美國總統和國會選舉前，金融市場的波動性很可能會持續上升，投資者應如何應對政治事件對金融市場帶來的不確定性？

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值得留意的是，目前美國大選正處於一個勢均力敵的情況，沒有任何一方取得壓倒性優勢，從歷史角度來看，這對金融市場具有利好作用。

若美國總統與國會最終呈現一個分裂局面，那麼總統在推出政策時，為了獲得國會支持，雙方將會進行談判，出現極端政策的機率亦會因而大幅降低，政策會趨穩定。這對於金融市場而言，可以降低極端政策出現所帶來的不確定性。

美股再上需視乎兩大因素

雖然美國總統選舉的結果難以預料，但從基本面來看，2024年金融市場仍有頗多的投資機遇值得留意。就美股而言，今年能否進一步向上，需要視乎兩項因素：

第一是美國聯儲局減息的次數和幅度，能否釋出更多流動性來支持大市； 第二是美國經濟最終能否實現軟着陸。

偏好債券多於股票

近年，環球通脹及利率持續高企，過去行之有效的投資方法，接下來可能不合時宜。從多元資產配置的角度來看，投資者可因應聯儲局可能在2024年減息的預期，逐步適當調高債券投資的比例。倘若通脹見頂，減息很可能會成為趨勢，從風險資產回報的角度來看，債券吸引力會大於股票，並為投資者帶來較理想的回報及穩健的收益來源。

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我們認為：

美國國債、投資級別企業債券、以及環球可換股債券和證券化信貸等另類資產類別是不錯的選擇。

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資料來源：施羅德投資觀點（2024年2月）

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