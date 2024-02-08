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哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？

國際 21:46 2024/02/08

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加沙和平出現一綫曙光，巴斯斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）提出了詳細的停火協議草案，建議分階段停火135日，期內釋放手上所有以色列人質及磋商進一步的永久停火；草案流出後，以色列一如預期反對，但不能光看這類回應，綜合以色列、哈馬斯、美國近期表態的微妙變化，不難發現各方持續斡旋下，停火可能性愈來愈大。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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