哈馬斯拋停火方案 加沙止戰有曙光？ 國際 21:46 2024/02/08 分享： 分享： 加沙和平出現一綫曙光，巴斯斯坦激進武裝哈馬斯（Hamas）提出了詳細的停火協議草案，建議分階段停火135日，期內釋放手上所有以色列人質及磋商進一步的永久停火；草案流出後，以色列一如預期反對，但不能光看這類回應，綜合以色列、哈馬斯、美國近期表態的微妙變化，不難發現各方持續斡旋下，停火可能性愈來愈大。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 串流大戰 指向體育賽事 今日 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 今日 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 2024/02/07 加禁外國人買樓 姿態多於實際 美就業狀況難捉路 減息時機難估 2024/02/05 美就業狀況難捉路 減息時機難估 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 2024/02/04 鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 你可能感興趣 串流大戰 指向體育賽事 今日 10:30 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 今日 08:00 麥當勞業績弱 美消費下流？ 加禁外國人買樓 姿態多於實際 20:11 2024/02/07 加禁外國人買樓 姿態多於實際 最新專欄文章 串流大戰 指向體育賽事 今日 串流大戰 指向體育賽事 麥當勞業績弱 美消費下流？ 今日 麥當勞業績弱 美消費下流？ 國金札記 - 串流平台大戰 劍指體育賽事 今日 串流平台大戰 劍指體育賽事 加禁外國人買樓 姿態多於實際 2024/02/07 加禁外國人買樓 姿態多於實際 國金札記 - 麥當勞季績弱 美國消費下流？ 2024/02/07 麥當勞季績弱 美國消費下流？ 經濟 軍事 布林肯 紅海 內塔尼亞胡 戰爭 拜登 加沙 約旦河西岸 以色列