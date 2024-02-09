同類股三四折 中航科工夠平 財金專欄 2024/02/09 分享： 分享： 中航科工（02357）業務重組併購，加上政策傾斜，支持公司未來盈利增長，股價營造雙底等催化劑。 中航科工2023年上半年收入按年上升22%至408.7億元（人民幣．下同），盈利增長27%至15.4億元， ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股三陽送兔 港股萬六接龍？（第四版） 2024/02/08 A股三陽送兔 港股萬六接龍？（第四版） 中字股實力談 - 中交跳樓價 PE得2.5倍 2024/02/08 中交跳樓價 PE得2.5倍 中字股實力談 - 港股萬六等收爐 盤點恒指阻力位（第四版） 2024/02/07 港股萬六等收爐 盤點恒指阻力位（第四版） 中字股實力談 - 2024年復甦 石藥趁平買 2024/02/07 2024年復甦 石藥趁平買 中字股實力談 - 港股萬六迎龍（第四版） 2024/02/06 港股萬六迎龍（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 市盈率 市帳率 中國證監會 雙底 目標價 止蝕 中航科工（02357） 中直股份（滬：600038）