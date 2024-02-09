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同類股三四折 中航科工夠平

財金專欄 2024/02/09

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中航科工（02357）業務重組併購，加上政策傾斜，支持公司未來盈利增長，股價營造雙底等催化劑。

中航科工2023年上半年收入按年上升22%至408.7億元（人民幣．下同），盈利增長27%至15.4億元，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 每股盈利 市盈率 市帳率 中國證監會 雙底 目標價 止蝕 中航科工（02357） 中直股份（滬：600038）

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