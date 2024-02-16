冠軍私募但斌：美股升市的秘密（「如何買到十倍股」第三版）

有人問：美股估值過高，你怎麼看？

但斌：從歷史的角度，美國過去50年的高利率周期與權益資產走勢，並沒有發高利率必然長期壓抑股市表現的規律。



高利率會壓制社會投資與消費，防止經濟過熱形成過高通脹；同時也會形成一個較高無風險市場收益率，壓低整體市場估值；但高利率通常出現在科技周期的上升期，企業利潤增長能對沖高利率的影響，更加有效地帶動權益資產的上漲。

所以，與高利率環境相對比，科技生產力驅動下的經濟增長與企業業績成長，才是決定股市表現的重要驅動力，我們需要伴隨「改變世界的公司」而成長 ... ...

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但斌談「不被世界改變的公司」

但斌指出，龍頭白酒企業屬於我們認為的「不被世界改變的公司」，可以說是一種最長存的商業模式，甚至可以說中國文化中流淌的「液體黃金」。

縱觀歷史，全球最古老的16家公司中，有5家是酒類公司，這意味着或許已是目前來看最長存的商業模式；在中國建國以來，無論是市場化改革之前，還是市場化改革之後，茅台（600519.SH）酒的出廠價年增長速度都高達11%。試想一下，即便一家公司的年利潤增長率只有2%-5%，如果同時也是經得起時間長河洗禮的公司，未來的利潤都將會是一個難以想像的量級。

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冠軍私募但斌：如何買到十倍股？

未來十年，不能不投資AI公司，這是時代的饋贈。但如何選擇AI？這裏有三個方法論。

作為百億私募管理人、價值投資的踐行者，但斌掌舵的東方港灣投資2023年以22.06%的收益率奪得全國百億私募年度總收益冠軍，也是2023年唯一一家平均收益率超過20%的百億私募。



但斌自稱：「覆盤2023年，我們的投資組合，主要是通過直接或間接的形式，持有了那些我們認為在AI浪潮中，正在『改變世界的公司』... ... 」



我們始終認為，真正有價值的公司值得長期持有，我們也會繼續堅定自身的投資價值體系，與偉大公司共同成長。

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未來十年回報來自AI

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偉大企業創造巨大財富

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