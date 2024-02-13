龍年樓市必升？3大差異降重演機會（第三版）

香港住宅樓市踏入2024甲辰龍年跌勢未止，但不少人因見上一個龍年，即2012年壬辰龍年，香港住宅樓價累升27%，而寄望2024的龍年可翻身。不過，兩個龍年在宏觀因素存在3大差異，令住宅樓市在今次龍年，出現跌勢喘定機會大過重演大翻身！

蝕讓成交│相隔一年投資者劈價「6球」沽太古城 帳面蝕讓162萬

差異1：量寬Vs減息

眾所周知，美國聯儲局因應金融海嘯的巨大衝擊，在2012年進一步推出第三輪量化寬鬆（即「QE3」），即是2012年處於近乎「0息」及資金氾濫的時代。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

反觀2024年，縱使經過2022年3月至2023年7月的急勁加息步伐（較對上6次加息周期急速得多，點擊圖片放大），至截稿前止，因應聯儲局12月議息會議點陣圖、美國經濟仍然強勁等因素，市場主流預期聯儲局在年內減息3次、每次0.25厘，即是將聯邦基金利率由介乎5.25厘至5.5厘，下調至4.5厘至4.75厘。由此看來，潛在減息作用難與2012年的QE3相提並論。

中美因911急減息 未扭轉港97後樓價長期跌浪

再者......

▼ 點擊圖片放大 +2

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：施羅德測3大央行2024啟動減息時機（新增圖）

（詳細分析更新中）

－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版】

差異2：中國經濟增長-7%以上Vs5%水平

除了2024年按揭利率因素，料與2012年有巨大差異之外，來自中國內地的購買力，為香港住宅樓市2003年低位至2021年8月高位（以中原城市領先指數在2021年8月創191.34的紀錄高位計）升浪的其中推動力。

▼ 點擊圖片放大 +2

不過，中國自新冠疫情過後的經濟復甦動力不穩，經濟數據屢屢遜於市場預期（點擊圖片放大），市場普遍預期中國經濟增長在2024年大致在......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版】

除了中國及美國的宏觀因素，均指向香港住宅樓市在2024甲辰龍年，難重演2012壬辰龍年的大翻身之外，香港內部因素也欠缺支持住宅樓市大幅上升的動力。香港經濟與內地經濟關係密切，內地經濟復甦動力未穩，香港經濟也難免欠穩。

此外，香港特區政府在經歷1997年至2003年的住宅樓市長期跌浪後，大幅收緊住宅供應（壬辰龍年（2012年）與甲辰龍年（2024年）差異（三）的淺綠色部分，點擊圖片放大），以加快香港住宅市場的復甦。

▼ 點擊圖片放大 +2

然而，住宅供應並非一蹴而就的事情，結果在2009年至2012年的香港住宅供應量處低谷之際，卻遇上美國大量印鈔、資金氾濫的情況，在聯繫滙率下，港元與美元掛鈎，面對「錢多貨少」的情況下，造就香港住宅急升情況，當中包括2012壬辰龍年的住宅樓價大幅回升。

未來3年供應處過剩階段

不過，經過香港特區政府在過去幾年的努力，如加快市區重建、加快開拓新界土地等舉動下，據國際物業顧問機構仲量聯行在早前發表的報告數據（點擊圖片放大），香港住宅供量在未來3年......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

【第一版刊於2月13日 12：46】

【第二版刊於2月13日 13：46】

延伸閱讀：施羅德細數22個減息周期 料龍年屬股債好時年（新增圖）

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...