華為余承東實測自家智能駕駛：做一事被罰兩次

內地新能源車競爭白熱化，「智能駕駛」成為車企下一個「軍備競賽」戰場。華為常務董事余承東日前侯親身「帶貨」，駕駛了一輛華為問界M9回家過年，過程用上華為智能駕駛，並於微信分享自己的用戶體驗。他提到自己被罰兩次，不過罰他的不是交警，而是自家智能駕駛系統的安全檢測。

綜合內媒報道，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東今年春節期間駕駛了一輛問界M9往返安徽六安霍邱老家過年。年初三（2月12日）余承東在朋友圈中曬出了自己回程時的一段「奇葩」經歷。

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根據余承東的說法，年初三早晨他駕駛問界M9從安徽老家回到深圳，在上午11時過後抵達九江長江二橋，全程1,314公里，已經開了400公里。他在朋友圈寫道，從出家門開始「全程一路智能駕駛」，直呼「完全沒事幹，很輕鬆。唯一不爽的地方就是手指頭還要搭在方向盤上」，因為內地目前法規要求，駕駛者雙手不允許長時間離開軚盤。

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對此，余承東座車的智能駕駛功能還被兩度關閉：「我中間長時間手離開方向盤被罰了一次三分鐘（不允許使用），後來又被罰了一次就不給我智能駕駛開了」。最後余承東只能藉著前去休息區上廁所的機會恢復智能駕駛，訴苦說「好想能把這個離手檢測功能取消啊！」

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余承東也分享了另一個目前「智駕不如人駕」的場景：在霍邱郊外快速路上，有一種在路口「紅/黃/慢」交替顯示的燈，見到黃變紅時，M9就煞車，緊接著又變黃，又繼續加速行駛，不像人類知道那是交替閃爍顯示的交通燈。

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